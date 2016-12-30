Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » TESK Genel Başkanı Palandöken’den motorin zammına ilişkin açıklama

TESK Genel Başkanı Palandöken’den motorin zammına ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorine yılbaşında yapılacak olan 12 kuruşluk zamma ilişkin, “Artık esnafımız bu zamların altından kalkamaz oldu.

TESK Genel Başkanı Palandökenden motorin zammına ilişkin açıklama

30 Aralık 2016 15:12

Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir” dedi.
12 kuruşluk zammın A’dan Z’ye her ürünü etkileyeceğini belirten Palandöken, “Yılın son günü, gece yarısından sonra motorin fiyatlarının artırılması ile yeni yılda her ürüne zam gelecek demektir. Zammın gelmesi enflasyonun artması ve dar gelirli halkın sıkıntıya girmesine neden olur. Motorine litrede 12 kuruşluk zam uygulanmadan geri çekilmelidir. Sürekli petrole zam yapılması şoför esnafımızı da zor durumda bırakmaktadır. Aksi halde nakliye ve taşımacılık fiyatlarına sürekli zam yapılması halkımızı da mağdur etmektedir” şeklinde konuştu.

Yapılacak zam sonrası fiyatların ise İstanbul’da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükseleceği bildirildi. 

Etiketler: Bendevi Palandöken


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç