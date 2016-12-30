Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir” dedi.

12 kuruşluk zammın A’dan Z’ye her ürünü etkileyeceğini belirten Palandöken, “Yılın son günü, gece yarısından sonra motorin fiyatlarının artırılması ile yeni yılda her ürüne zam gelecek demektir. Zammın gelmesi enflasyonun artması ve dar gelirli halkın sıkıntıya girmesine neden olur. Motorine litrede 12 kuruşluk zam uygulanmadan geri çekilmelidir. Sürekli petrole zam yapılması şoför esnafımızı da zor durumda bırakmaktadır. Aksi halde nakliye ve taşımacılık fiyatlarına sürekli zam yapılması halkımızı da mağdur etmektedir” şeklinde konuştu.

Yapılacak zam sonrası fiyatların ise İstanbul’da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükseleceği bildirildi.