Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Bahçe Halı Saha’da düzenlenen TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvasının finaline, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile TESKİ personeli katıldı. 16 takımın katılımıyla kurum için yapılan TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvasının finali TESKİ Saray ile TESKİ Malkara arasında oynandı. Oynan maçta TESKİ Malkara, TESKİ Saray’ı 4-2 yendi. Final maçının galibi belirlendikten sonra, TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu TESKİ Malkara olurken, ikincisi TESKİ Saray, turnuvanın üçüncüsü ise TESKİ Süleymanpaşa oldu.

“Göze çarpan en büyük özellik, bağlılık sevgi ve saygı”

Turnuvanın sona ermesinin ardından ödül takdimi töreni öncesinde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “TESKİ’nin değerli futbolcuları, açılışa da gelmiştim gördüm de izledim. Final maçını da izledim. Göze çarpan en büyük özellik, hepinizin birbirine karşı olan bağlılığı sevgisi ve saygısıydı. Gerçekten gergin bir maçta bile arkadaşlar birbirine sarılıp, birbirini tebrik ediyorsa, bu TESKİ’nin büyükşehrin tam bir aile olduğunu ortaya koyuyor. Ben tabi büyükşehrin büyük oğlu TESKİ’nin, bugünkü spor organizasyonunu, başta sayın genel müdürümü çok tebrik ediyorum. Gerçekten güzel ve centilmence bir yarış oldu. Hepimiz heyecanla izledik. Hakkeden kazansın olduğu gibi, 1. Olan TESKİ Malkara grubunu tebrik ediyorum. Daha sonra gerçekten güzel mücadele den TESKİ Saray’ı tebrik ediyorum ve 3. Olan TESKİ Süleymanpaş’yı tebrik ediyorum gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Turnuvanın kazananı kaybedeni yok”

Milletvekilli Emre Köprülü ise, bugün çok güzel bir maç izlediğini ifade ederek “Bugün bize bu maç zevkini yaşatan, TESKİ’nin değerli çalışanları, güzel bir atmosfer geçirmemizi sağlayan saygıdeğer taraftarlar, hepinize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu hazırladığı için tabi ki başta Kadir Bey’e teşekkür ediyorum. TESKİ’mizin sayın Genel Müdürü Şafak Başa’ya teşekkür ediyorum. Şunuvurgulamak lazım. Az önce Şafak Bey’le konuşuyorduk. TESKİ’nin büyük bir aile olduğunu nereden anlıyoruz. 16 tane takım çıkmış ve eminim ki her takım bu akşam izlediğimiz gibi çok güzel futbol oynuyordular. Bugün bu turnuvanın kazananı kaybedeni yok aslında. Çünkü bu bir kurum içerisindeki kaynaşmayı sağlayacak, birliği sağlayacak, beraberliği sağlayacak bir turnuvaydı. Ama yine de daha güzel oynayan takım olarak, bundan önceki maçlarda da herhalde öyle ki çünkü finale kadar kalmış TESKİ Malkara’yı bende tebrik ediyorum. Aynı zamanda bugün bize güzel bir Pazar yaşatan aynı derece hırsla oynayan Saray2ı tebrik ediyorum. 3. Olan Süleymanpaşa’yı tebrik ediyorum. Diğer ilçelerimizin takımlarını tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyondu ve inşallah kaynaşmayı, birliğimizi ve beraberliğimiz daha da artırdı diyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Turnuvanın şampiyonu TESKİ Malakara’ya birincilik kupası ve madalyaları verilirken, turnuvanın ikincisi olan TESKİ Saray’a ikincilik kupası ve madalyaları, turnuvanın üçüncüsü TESKİ Süleymanpaşa’ya ise üçüncülük kupası ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Şampiyon olan TESKİ Malkara takımının futbolcuları da turnuvaya katılıp kendilerine kupa ve madalya takdim eden protokol üyelerine, üzerine Atatürk’ün resmi olan Türk Bayrağını hediye ettiler.