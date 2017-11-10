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'Test yaptırarak kilo sorununu aşabilirsiniz'

Genlab Laboratuvar Genel Müdürü Engin Tuğut, "Yaptırılacak olan test ile her insanın metabolizması için hangi gıdaları ne kadar alması gerektiğini test eden rapor çıkarmaktayız. Bu rapor doğrultusunda beslenen kişilerin kilo sorunu yaşaması imkânsız" dedi.

Test yaptırarak kilo sorununu aşabilirsiniz

10 Kasım 2017 10:46

Günümüzde pek çok insan aldığı diyet tavsiyeleri ve beslenme yöntemleri ile diyetisyen gibi uygulamalar yaparak kilo verme ve zayıflama için çeşitli yöntemler deneyerek kilo sorunundan kurtulmaya çalışıyor. Genlab Laboratuvar Genel Müdürü Engin Tuğut, yaptırılacak Genlab Elit Test ile kilo probleminin aşılabileceğini söyledi.

Tuğut, sağlıklı beslenmede kişinin metabolizmasına göre beslenme programı oluşturulmasının kilo sorununda en önemli konu olduğu belirterek, "Sağlıklı beslenme; kişinin fiziksel, aynı zamanda psikolojik ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkilediği kanıtlanmıştır. Beslenme esnasında tükettiğimiz gıdalar, insan vücudunun yağ, kas ve su oranı gibi faktörlerle insan sağlığını etkileyen çok önemli etkenlerden oluşmaktadır. Sağlıklı beslenme için kişinin metabolizmasına göre beslenme programı oluşturulması kilo sorununda en önemli konudur. Her insanın metabolizması farklı çalışmaktadır, bu nedenle insan vücudunun hangi besinleri ne kadar tüketmesi gerektiğini bilerek beslenmeyi ona göre yaparsa hiçbir insan kilo sorunu yaşamayacaktır" diye konuştu.

"Rapor doğrultusunda beslenen kişilerin kilo sorunu yaşaması imkânsız"

Genlab Elit Test’in çok kolay bir test olduğunu ifade eden Tuğut, şöyle konuştu: "Igenomix firmasının Türkiye distribütörü olarak 'Genlab Elit Test' adıyla, yaptırılacak olan test ile her insanın metabolizması için hangi gıdaları ne kadar alması gerektiğini test eden rapor çıkarmaktayız. Bu rapor doğrultusunda beslenen kişilerin kilo sorunu yaşaması imkânsız. Genlab Elit Test sadece 1 tüp kan örneği alınarak yapılan çok kolay bir testtir. Genlab mobil kan alma hizmeti ile evinizde veya ofisinizde sizi ziyaret ederek kan alma işlemini basitçe yapmaktadır". 

 

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