Testereyle bileklerini kesti, polis bulmak için seferber oldu - Tıkla İzle

Olay, saat 06.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Orhangazi Mahallesi'nde oturan 23 yaşındaki E.Ç., sabaha karşı evden ayrılarak sanayi sitesine geldi. Burada daha önce çalıştığı krom atölyesinin camını kırarak içeri giren E.Ç., dükkandaki tezgah tipi daire testereyi çalıştırarak iki bileğini kesti. Kanlar içinde kalan E.Ç., bileklerini burada bırakarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Çoban, ailesinin durumu fark etmesi üzerine ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Polis bilekleri bulmak için seferber oldu

Acil serviste tedaviye alınan E.Ç.'nin bilekleri daha sonra polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. E.Ç.'nin çelişkili ifadeleri üzerine birçok noktada arama yapan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında doğru adresi öğrenerek kopan bilekleri buldu. E.Ç.'nin atölyede bulunan bilekleri, sağlık ekipleri tarafından alınarak dikilmek üzere hastaneye götürüldü. E.Ç., Kalp Damar Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınırken, operasyonun 8 saat süreceği öğrenildi.



Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

