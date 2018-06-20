Teyzesinin oğlunu kırık çam şişesi ile ağır yaralayan Iraklı tutuklandı

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırık çam şişesi ile boynundan ağır yaralanan Irak uyruklu Mohammed Nahedh Ahmet Albatı (39), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı olayda kavgayı ayırmak isteyen yine Iraklı Abdullazeez Abdullah Mukhlf Mukhlf (32) de elinden şişe parçası ile hafif şekilde yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohammed Nahedh Ahmet Albatı'ı alacak verecek meselesi yüzünden ağır yaralayanın teyzesinin oğlu Saıf Aldeen Ahmad Hasan Al Salehe'nin (51) olduğunu tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Saıf Aldeen Ahmad Hasan Al Salehe, Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Saıf Aldeen Ahmad Hasan Al Salehe, "Ben yaralıya kırık şişe ile vurmadım. Benden 6 ay önce 3 bin lira borç para almıştı. Ben alacağımı talep ettim. Beni sürekli oyalıyordu. Olay günü buluştuk. Sokakta yürürken bir bayana laf attı. Bayan da bize kızdı. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Bana taş ve şişe ile saldırdı. Bana attığı şişe kırıldı. Ben de yerdeki şişeyi alıp Muhammed'e fırlattım. Kırılan şişe parçasını neresine geldiğini bilmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Saıf Aldeen Ahmad Hasan Al Salehe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Muhammer Ay

