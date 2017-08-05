Tezemir: 'Aileler umut arayışı içinde her kapıyı çalıyorlar'

Narconon Türkiye Temsilcisi Dila Tezemir, Kurtuluş Vakfı’nın 1,5 yıl önce Ankara’da madde bağımlısı olanların bağımlılık problemlerini çözmek, okumak isteyen ancak desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim desteği vermek, ihtiyaç sahibi olan ailelere yardımlar yapabilmek amacı ile gönüllü gençler tarafından kurulduğunu söyledi. Tezemir, “Vakfın yönetim kadrosu 25 yaşında 3 gençten oluşuyor bu ülkemizde bir ilk. Amaçları doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir beslenme ve barınma merkezi açarak burada madde bağımlılığı problemi olan kardeşlerimize güçlü bir ekiple birlikte destek veriyorlar. Vakfın kuruluş amacı da Narconon programını bağımlı kardeşlerimize öğretebilmek” dedi.

“Bağımlı olmuş kardeşlerimize yardımcı olabiliyoruz”

Narconon’un ilaçsız eğitim ve rehberlik veren 50 yıllık lisanslı bir program olduğunu ifade eden Tezemir, “Aslında tüm insanların bu eğitimleri alması gerekli. Okul çağından itibaren başlanması gereken bu eğitimlerin önleme çalışmalarına da büyük fayda sağladığını biz Avrupa’daki çalışmalarda gördük. Ancak henüz ülkemizde uygulanması çokta mümkün değil. Sadece şu an bağımlı olmuş kardeşlerimize yardımcı olabiliyoruz. Dünya merkezlerindeki istatistikleri yüzde 80’lerin üzerinde ancak biz kendi imkanlarımız dahilinde yapmaya çalıştığımız için mezun sayımız kendi ülkemize göre istatistik hesaplayacak boyutta değil maalesef” diye konuştu.



Narconon Programının içeriğinde 8 aşamanın olduğunu söyleyen Dila Tezemir, “Lokasyonel Objektifler, Talim Alıştırmaları, Farkındalık ve Algılama (kendi içinde 15 aşamadan oluşmakta), Hayatın İniş ve Çıkışları (Sosyal ve anti sosyal kişilerin kimler olduğu, arkadaş seçimleri), Kişisel Doğruluk(Kişinin kendisiyle yüzleştiği ve yaptığı hataları tekrarlamaması için atacağı adımlar), Hayattaki Durumları Değiştirme (Normal durum, tehlike durumu, acil durum, var olmama durumu, yük olma durumu), Hayatta kalabilmek için 2 altın kural (Etik, ahlak ve adalet, Dürüstlük ve doğruluk), Mutlu olmanın yolları (Kendi içinde bir çok bölümü içeriyor ancak birkaç örnekle toplumsal kuralları bozmamak, başarılı olmak, tek eşlilik, saygı, aile gibi konular) şeklinde eğitimler var.”

“Hiç bir problem yaşamıyoruz”

17 yıl alkolik olduğunu ve bu programla hayatına yeniden yön verdiğini hatırlatan Tezemir, programın Türkiye’de olması gerektiğini düşünerek diğer bağımlılara destek verdiğini söyledi. Tezemir, “Eğer ben de ilaç kullanarak bundan kurtulmaya çalışsaydım belki dediğiniz doğruydu çözüm bulamayacaktım. Bu programın 4 senedir uygulanmasına rağmen halen bilindiği halde dikkat çekmemesinin tek sebebi de ilaç kullanımına karşı olmamızdır. Çünkü Narconon Programı madde bağımlılığının bir hastalık olmadığını asla ilaca ihtiyaç olmadığını dolayısı ile bir tedavi gerektirmediğini savunan bir program ve bizler gibi binlerce bu şekilde kurtulup hayatına başarı ile devam eden ispatları var. Ben de bu yolla kurtulabildiğim için artık böyle düşünüyorum. Benim bu fikrimi değiştirebilecek kimsede yok ancak çok fazla engellenmeye çalışıldık, benim gibi yüzlerce hiç ilaç kullanmadan bırakan ve halen kullanmayan kardeşlerim var. 2012’den bu yana pilot uygulama ile başlayan bu programdan mezun olan yıllardır temiz kalan ve başkalarına destek veren birçok insan. Bağımlı kardeşlerimiz kendileri gibi bu yollardan geçen insanlarla kurtulma ümidinin çok yüksek olduğunu gördükçe daha çabuk toparlanıyorlar ve kaldıkları süre boyunca hiç bir problem yaşamıyorlar. Çünkü bunu istiyorlar ve burada onlara önemsendiklerini gösteriyoruz toplumun algısının tam aksine onlara saygı duyuyor. Bu toplumda onlarında bir yerinin olduğunu her şeyi düzeltebileceklerini insan olduklarını hata yapmış olsalar bile telafisi varken bunu düzeltebileceklerini öğretiyoruz. Bu nedenle de hiç bir problem yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aileler umut arayışında”

5 yıldır bu programla birlikte sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer aldığını ifade eden Tezemir, binlerce insanla biraya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar denemedik yöntem bırakmayan bağımlı kardeşlerimiz ve yakınlarımızla konuştum. Ankara’da düzenlenen bir şuraya davetli olarak katılmıştım, Orada insanlara uyuşturucu için çığır açan bir ilaç getirdik onu kullanıyoruz demişti. Bu ilaç muhteşem demişti ve devlet eli ile insanlara doktorlar yazarak veriliyordu. Çığır açtık denilen şeyin gerçeği eroindi. Bu ilaçlar verilmeye devam ettiği sürece hiç bir zaman başarı olamayacak. Özel hastaneler halk arasında çip denilen deri altına takılan palet yöntemi yada dünyanın bir çok ülkesinde yasaklanan insanlık dışı elektro şok denilen yöntemler kullanıyor ve ilaç üstüne ilaç vererek kişiyi kendine bağımlı hale getirmeyi başarıyor. Ben kendimi ve benimle birlikte bu program sayesinde hayata tutunan binlerce insanı bilirim. Biz bir sağlık kuruluşu değiliz, bir tedavi uygulamıyoruz. İlaç, tıbbi cihaz her hangi bir uygulama yok. Devletimizin bu iş için milyonlarca dolar çöpe atmasına hiç gerek yok. O para ile binlercesi kurtulur. Bizler eski bağımlılar olarak devletimizin ve toplumun bizleri nasıl bağımlılıktan caydırabileceğini neyin durdurabileceğini çok iyi biliyoruz. Aileler umut arayışı içinde her kapıyı çalıyorlar. Bunların önüne geçilmeli, titizlikle incelenmeli.”

Adem Akalan