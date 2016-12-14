Yapılan görüşmelerde TFF 1. Lig Kulüpleri’nin sorunları ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede daha önce hayata geçirilen TFF 1. Lig Kulüpler Birliği; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve kabulün ardından resmen göreve başladı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği; Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın başkanlığında oluştu. İcra Kurulu’nda Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ve Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yer aldı.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Etik Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Şanlıurfaspor Başkanı İsmail Bağıban, Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Denetim Kurulu’nda Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Elazığspor Başkanı Sedat Karataş ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Başkanı Osman Toprak görev yapacak.

BOZBAĞ: "BÖYLE BİR OLUŞUMA İHTİYAÇ VARDI"

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Basın Sözcüsü Mustafa Bozbağ, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Bu yapıyı kurarken TFF 1. Lig’in kalitesini ve gelirlerini arttırmayı hedefledik. Çünkü TFF 1. Lig; Süper Lig’in ve milli takımımızın altyapısı durumunda. 21 milyon taraftarı olan bu ligin, böyle bir oluşuma ihtiyacı vardı. Bu oluşumun başarıya ulaşması ve Türk futbolunu kalkındırması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu’nun değerli katkılarıyla elbirliğiyle çalışacağız" dedi.