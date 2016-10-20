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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Ligde haftanın hakemleri belli oldu

20 Ekim 2016 16:25

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada TFF 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

17.30 Yeni Malatyaspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Adana Demirspor - Elazığspor: Mustafa İlker Coşkun

...

22 Ekim Cumartesi

13.00 Denizlispor - Büyükşehir Gaziantepspor: Mustafa Öğretmenoğlu

13.00 Bandırmaspor - Ümraniyespor: Özkan Çeliker

17.00 Sivasspor - Şanlıurfaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Giresunspor - Boluspor: Hakan Ceylan

...

23 Ekim Pazar

13.00 Mersin İdmanyurdu - Balıkesirspor: Süleyman Abay

16.00 Samsunspor - Altınordu: Özgüç Türkalp

19.00 Göztepe - Eskişehirspor: Serkan Tokat

Etiketler: TFF 1. Lig


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