Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada TFF 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
21 Ekim Cuma
17.30 Yeni Malatyaspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Adana Demirspor - Elazığspor: Mustafa İlker Coşkun
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22 Ekim Cumartesi
13.00 Denizlispor - Büyükşehir Gaziantepspor: Mustafa Öğretmenoğlu
13.00 Bandırmaspor - Ümraniyespor: Özkan Çeliker
17.00 Sivasspor - Şanlıurfaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Giresunspor - Boluspor: Hakan Ceylan
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23 Ekim Pazar
13.00 Mersin İdmanyurdu - Balıkesirspor: Süleyman Abay
16.00 Samsunspor - Altınordu: Özgüç Türkalp
19.00 Göztepe - Eskişehirspor: Serkan Tokat