TFF 1. Lig’de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

18.00 Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Barış Şimşek

18.30 Sivasspor - Giresunspor: Serkan Çınar

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29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor - Elazığspor: Tolga Özkalfa

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

16.00 Altınordu - Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz

18.30 Adana Demirspor - Bandırmaspor: Murat Özcan

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30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor - Boluspor: Süleyman Abay

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu