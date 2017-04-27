Diğer
Kategoriler

TFF 1. Lig’de hakemler açıklandı

TFF 1. Lig’im 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Ligde hakemler açıklandı

27 Nisan 2017 13:46

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

18.00 Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Barış Şimşek

18.30 Sivasspor - Giresunspor: Serkan Çınar

...

29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor - Elazığspor: Tolga Özkalfa

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

16.00 Altınordu - Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz

18.30 Adana Demirspor - Bandırmaspor: Murat Özcan

...

30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor - Boluspor: Süleyman Abay

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!