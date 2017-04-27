TFF 1. Lig’de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
18.00 Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Barış Şimşek
18.30 Sivasspor - Giresunspor: Serkan Çınar
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29 Nisan Cumartesi
15.00 Denizlispor - Elazığspor: Tolga Özkalfa
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
16.00 Altınordu - Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz
18.30 Adana Demirspor - Bandırmaspor: Murat Özcan
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30 Nisan Pazar
16.00 Balıkesirspor - Boluspor: Süleyman Abay
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu