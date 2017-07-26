TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı. Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı. Önce TFF 2. Lig Beyaz Grup fikstürü çekilirken, ardından TFF 2. Lig Kırmızı Grup fikstürü tamamlandı. TFF 3. Lig’in fikstür çekimiyle de bu sezonun maç programı belli oldu. 26 Ağustos’ta başlayacak olan liglerde ilk yarılar 17 Aralık’ta bitecek ve 20 Ocak’a kadar devre arası yapılacak. 20 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı 5 Mayıs’ta son bulacak. Liglerin bittiği bu tarihten sonra Play-Off müsabakalarına geçilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ilk yarıda 5. hafta, ikinci yarıda ise 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, özellikle aynı şehirde oynayan takımların maçlarının aynı haftada iç sahada oynamamaları şeklinde fikstürü belirledi. Bunun sebebi olarak da güvenlik ve deplasman takımlarının daha rahat konaklayabilmesi gösterildi. Bu sezon maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte değil, cumartesi ve pazar günleri farklı saatlerde oynanacak.

Bozhan Memiş - Bora Akyol