Diğer
Kategoriler

TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. 26 Ağustos’ta başlayacak olan liglerde son hafta maçları 5 Mayıs’ta oynanacak ve ardından Play-Off maçlarına geçilecek.

TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

26 Temmuz 2017 15:15

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı. Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı. Önce TFF 2. Lig Beyaz Grup fikstürü çekilirken, ardından TFF 2. Lig Kırmızı Grup fikstürü tamamlandı. TFF 3. Lig’in fikstür çekimiyle de bu sezonun maç programı belli oldu. 26 Ağustos’ta başlayacak olan liglerde ilk yarılar 17 Aralık’ta bitecek ve 20 Ocak’a kadar devre arası yapılacak. 20 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı 5 Mayıs’ta son bulacak. Liglerin bittiği bu tarihten sonra Play-Off müsabakalarına geçilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ilk yarıda 5. hafta, ikinci yarıda ise 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, özellikle aynı şehirde oynayan takımların maçlarının aynı haftada iç sahada oynamamaları şeklinde fikstürü belirledi. Bunun sebebi olarak da güvenlik ve deplasman takımlarının daha rahat konaklayabilmesi gösterildi. Bu sezon maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte değil, cumartesi ve pazar günleri farklı saatlerde oynanacak. 

Bozhan Memiş - Bora Akyol


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!