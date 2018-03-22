TGDF Başkanı Şemsi Kopuz’dan 22 Mart Dünya Su Günü’nde çağrı

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yılın temasını “Su için Doğa” olarak belirlediği 22 Mart Dünya Su Günü’nde, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz’dan tarımdan sanayiye tüm üretim sektörlerine ve tüketicilere “Suyumuzu israf etmeyelim” çağrısı geldi.

"Türkiye su fakiri ülke olma yolunda"

Artan nüfusa paralel olarak dünyanın insanoğluna sunduğu kaynakları yenileme kabiliyetini kaybettiğini, kaynakların artık yetmediğini vurgulayan Kopuz, gelecekte gıda, su ve enerjinin stratejik alanlar olarak gösterilmesinin boşuna olmadığını kaydetti.

"Tarımda vahşi sulamaya son verilmeli"

Su varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye’nin sanılanın aksine 'Su zengini' bir ülke olmadığının altını çizen TGDF Başkanı Kopuz, mesajında şu değerlendirmeleri yaptı:

"TÜİK’in projeksiyonlara göre, nüfusumuz 2030 yılında 100 milyon olacak. Türkiye, kişi başına düşen 1.000 metreküp/yıl civarındaki kullanılan su miktarı ile ‘Su Fakiri Ülkeler’ arasında yer alacak. DSİ’nin verilerine göre, 112 milyar metreküp su potansiyelimiz var. Yıllık kullanılan su miktarı ise 32 milyar metreküpü tarımsal sulamada, 7 milyar metreküpü içme suyu, 5 milyar metreküpü sanayide olmak üzere 44 milyar metreküp. Yani suyumuzun yaklaşık yüzde 73’ünü tarımsal üretimde kullanıyoruz.

Rakamlar, bugünden yarına susuz kalmak istemiyorsak, özellikle tarım başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde ve hayatın her alanında su kullanımında israfı önlememiz gerektiğini gösteriyor. Tarımda vahşi sulamaya son vermek, yüzde 60’a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız".

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretimde su kullanımında verimlilik ve tasarruf için uygulamaya koydukları projelerde gayet başarılı sonuçlar elde ettiğinin altını çizen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, "Yarın susuz kalmak istemiyorsak, aynı duyarlılığı tüm üretim alanlarında ve tüketici boyutunda da göstermemiz, suyumuzu bilinçli tüketmek zorundayız. Aksi halde ne tarımda, sanayide kullanacak ne de içecek suyumuz kalacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur. Geleceği israf etmeyin" mesajını verdi.