Diğer
Kategoriler

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz’dan 22 Mart Dünya Su Günü’nde çağrı

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, suyun yaşamın devamındaki önemine dikkat çekerek, "Yarın susuz kalmak istemiyorsak, suyumuzu bilinçli tüketmek, israf etmemek zorundayız. Aksi halde ne tarımda, sanayide kullanacak ne de içecek suyumuz kalacak"dedi.

TGDF Başkanı Şemsi Kopuzdan 22 Mart Dünya Su Gününde çağrı

22 Mart 2018 13:45

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yılın temasını “Su için Doğa” olarak belirlediği 22 Mart Dünya Su Günü’nde, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz’dan tarımdan sanayiye tüm üretim sektörlerine ve tüketicilere “Suyumuzu israf etmeyelim” çağrısı geldi. 

"Türkiye su fakiri ülke olma yolunda" 

Artan nüfusa paralel olarak dünyanın insanoğluna sunduğu kaynakları yenileme kabiliyetini kaybettiğini, kaynakların artık yetmediğini vurgulayan Kopuz, gelecekte gıda, su ve enerjinin stratejik alanlar olarak gösterilmesinin boşuna olmadığını kaydetti.

"Tarımda vahşi sulamaya son verilmeli" 

Su varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye’nin sanılanın aksine 'Su zengini' bir ülke olmadığının altını çizen TGDF Başkanı Kopuz, mesajında şu değerlendirmeleri yaptı: 

"TÜİK’in projeksiyonlara göre, nüfusumuz 2030 yılında 100 milyon olacak. Türkiye, kişi başına düşen 1.000 metreküp/yıl civarındaki kullanılan su miktarı ile ‘Su Fakiri Ülkeler’ arasında yer alacak. DSİ’nin verilerine göre, 112 milyar metreküp su potansiyelimiz var. Yıllık kullanılan su miktarı ise 32 milyar metreküpü tarımsal sulamada, 7 milyar metreküpü içme suyu, 5 milyar metreküpü sanayide olmak üzere 44 milyar metreküp. Yani suyumuzun yaklaşık yüzde 73’ünü tarımsal üretimde kullanıyoruz. 

Rakamlar, bugünden yarına susuz kalmak istemiyorsak, özellikle tarım başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde ve hayatın her alanında su kullanımında israfı önlememiz gerektiğini gösteriyor. Tarımda vahşi sulamaya son vermek, yüzde 60’a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız".

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretimde su kullanımında verimlilik ve tasarruf için uygulamaya koydukları projelerde gayet başarılı sonuçlar elde ettiğinin altını çizen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, "Yarın susuz kalmak istemiyorsak, aynı duyarlılığı tüm üretim alanlarında ve tüketici boyutunda da göstermemiz, suyumuzu bilinçli tüketmek zorundayız. Aksi halde ne tarımda, sanayide kullanacak ne de içecek suyumuz kalacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur. Geleceği israf etmeyin" mesajını verdi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç