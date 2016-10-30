Yeni yüzlerin hazırladığı tartışma programları ile haber kuşaklarının tanıtımlarını yayınlamaya başlayan TGRT Haber, günün 24 saati dolu dolu haber ve tartışma programları ile izleyicilerin vazgeçemeyecekleri bir kanal olma hedefinde.

Haber kadrosunu güçlendiren TGRT Haber, Türkiye ve dünyadaki 500 çalışanıyla bütün dünyanın nabzını tutan İhlas Haber Ajansı ile işbirliğini de geliştiriyor. Böylece en yaygın haber ağına sahip olmayı hedefleyen TGRT Haber, sıcak haber yarışında rakiplerine fark atmaya hazırlanıyor.

Cem Küçük artık TGRT Haber'de

Ekranların tanınan isimleri Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur ile Gazeteci yazar Cem Küçük’ün birlikte hazırlayacağı Medya Kritik hafta içi hergün 10.30-12.00 arasında ekranda olacak. Gündem konularını, yazılı ve sosyal medyayı masaya yatıracak olan ikili farklı bakış açılarıyla yeni tartışmaların fitilini ateşlemeye hazırlanıyor.

Cem Küçük ayrıca Salı akşamları için bir program daha hazırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak programın ismi ise Cem Küçük’le Zor Sorular olacak.

Türk ve Osmanlı tarihi konusundaki engin bilgileri ve farklı yorumuyla dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de artık TGRT Haber’de. Tarih ve Medeniyet programı Cumartesi akşamları saat 22.00’de başlayacak. Ekranı Özlem Pala ile paylaşacak olan Şimşirgil, geniş bir müdavim kitlesi oluşturması beklenen programında tarihin karanlık noktalarını aydınlatacak.

Bir dönem tartışma programlarıyla ses getiren gazeteci-yazar Sami Dadağlıoğlu da her Cuma akşamı konuklarıyla gündem konularını masaya yatıracak. % Yüz Gündem ismiyle ekrana gelecek program, hararetli ve yapıcı tartışmaların adresi olmaya aday.

TGRT Haber günlük yayınlarını da moderatör kuşaklarıyla hareketlendiriyor. TGRT Haber’in yeni yüzlerinden Mustafa Aslaner, hafta içi her gün 06.00-09.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Öğlen saat 12.00-15.00 arası ise Erhan Yılmaz’a emanet. Deneyimli haberci, farklı bakış açısı ve yorumuyla, sadece sıcak haberleri değil yaşamın her alanını ekrana taşıyacak.

TGRT’nin deneyimli yüzlerinden Gülden Kalecik Demirtaş ise saat 15.00-18.00 arasında günün sıcak gelişmeleriyle ekranda olacak.

Gündemi yakından takip edenlerin ekran başında olduğu 18.00-20.00 arasındaki kuşak ise kanalın deneyimli yüzü Mehmet Aydın’a emanet.

Ana Haber formatını gazete mutfağı bakışıyla harmanlamayı hedefleyen TGRT Haber, Mehmet Aydın’la 18.00-20.00 arası günün manşetini atarak birinci sayfa haberciliği yapacak.

20.00-21.00 arasındaki Akşam Haberleri’nde ise günün tüm gelişmeleri masaya yatırılacak. Mehmet Aydın Cumartesi günleri ekrana gelecek Sonra N’oldu programında da yakın tarihimizde iz bırakan önemli olaylara ve bugünkü yansımalarına ışık tutacak.