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TGRT Haber ekibi sıcak bölgede

TGRT haber ekibi cepheden canlı yayın yaparken bölgedeki sıcak dakikaları İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun ÖSO komutanının yanından aktardı

TGRT Haber ekibi sıcak bölgede

30 Ocak 2018 21:46
TGRT Haber ekibi sıcak bölgede - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. TGRT Haber ekibi sıcak bölgeden operasyonu takip ederken İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun cepheden canlı yayında son durumu aktardı.

Silah atışları altında konuşan İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar, ‘’Şu anda sınırın ötesindeyiz, PYD kontrol noktalarına sıfır noktada bir yerdeyiz, yaklaşık aramızda beş yüz metrelik bir mesafe var. Özgür Suriye Ordusu bu noktadan, karşıdan gelen taciz atışlarına karşılık veriyor. Bulunduğumuz nokta çok stratejik bir nokta’’ ifadelerini kullandı

 

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