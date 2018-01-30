TGRT Haber ekibi sıcak bölgede

Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. TGRT Haber ekibi sıcak bölgeden operasyonu takip ederken İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun cepheden canlı yayında son durumu aktardı.

Silah atışları altında konuşan İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar, ‘’Şu anda sınırın ötesindeyiz, PYD kontrol noktalarına sıfır noktada bir yerdeyiz, yaklaşık aramızda beş yüz metrelik bir mesafe var. Özgür Suriye Ordusu bu noktadan, karşıdan gelen taciz atışlarına karşılık veriyor. Bulunduğumuz nokta çok stratejik bir nokta’’ ifadelerini kullandı