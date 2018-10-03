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Theresa May, dansıyla toplantıya damga vurdu

Theresa May, dansıyla toplantıya damga vurdu
Theresa May, dansıyla toplantıya damga vurdu

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün gerçekleştirilen parti kongresinde konuşmasından daha çok dansıyla toplantıya damga vurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, danslarıyla gündemden düşmüyor. May, bir saati aşkın yaptığı parti konuşmasına dans ederek başladı. May konuşma yapacağı kürsüye gelirken dansıyla yine akıllara kazındı. Kürsüye gelirken dakikalarca ayakta alkışlanan May, büyük beğeni topladı.

GÜNEY AFRİKA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DANS HALA UNUTULMADI 

Brexit sonrası Afrika ülkeleri ile olan ticaret hacmini genişletmek amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gezi düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, ilkokul ziyareti sırasında sergilediği dans performansı ile çok konuşulmuştu. Güney Afrika'da gerçekleştirdiği dans ile eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Theresa May, eleştirilere aldırmadan Kenya ziyareti sırasında yine dans etmişti  

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