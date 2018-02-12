Thomas Friedman’ın yeni kitabı çıktı

Boyner Yayınları, haberleri ve kitaplarıyla dünya çapında ses getiren deneyimli gazeteci ve yazar Thomas Friedman’ın ‘Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim’ isimli son kitabını okuyucuyla buluşturduğunu açıkladı. The New York Times’daki küresel politika, uluslararası ekonomi gibi konulardaki yazılarıyla milyonları peşinden sürükleyen, 3 Pulitzer ödüllü Friedman’ın yeni kitabı, dünyayı hızlandıran ve şekillendiren yepyeni etkenleri ortaya koyarak gelecekte bunlarla nasıl baş edilebileceği konusunda bir rehber niteliği taşıyor.

Beyrut'tan Kudüs'e, Küreselleşmenin Geleceği, Dünya Düzdür gibi kitaplarla en çok satanlar listesine giren ve birçok ödül alan Thomas L. Friedman’ın merakla beklenen son kitabı, 'gelecek', 'yeni dünya', 'teknoloji' ve 'küresel düzen' alanında bir başucu eseri niteliğinde taşıyor. Friedman, 'Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim'de dünyayı yeniden şekillendiren teknolojik değişimleri ve bunların dünyayı nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor ve bu dönüşümün oluşturduğu tehlikelerden nasıl korunulacağını örneklerle açıklıyor;

"Kitap 'geç kalmakla' ilgili şöyle bir argüman ileri sürüyor: İçinden geçmekte olduğumuz bu çağın sunduğu imkanların ve yol açabileceği tehlikelerin gerçekten ne olduğunu anlayabilmek için, biraz yavaşlamaya ve düşünmeye ihtiyaç vardır. Eğer bunu başarabilir ve iş dünyasını, eğitimi, siyaseti, değerleri ve toplumu yeniden oluşturmak için daha çok zaman ayırabilirsek, bu çağın üstesinden çok daha rahat gelebiliriz".

"Dünyaya bir daha asla aynı gözle bakamayacağız"

Kitabını tanımlarken; "Hepimizin etrafımızdaki düzenin hızla değiştiğini fark ettiğimizi, çocuklarımızla konuşurken, hatta gazete okurken bile bu değişimin başımızı döndürdüğünü" belirten Friedman, kitabı okuduktan sonra dünyaya asla eski gözle bakamayacağının altını çizdi. Friedman; haberlerin, yaptıkları işin, çocuklarının eğitiminin, işyerinde yapılması gerekenlerin ve ülkelerin siyasi, ahlaki ve jeopolitik tercihlerinin rotasına bambaşka bir objektifle bakacakları konusunda okurlarıyla adeta iddiaya giriyor.

Rıfat Fırat