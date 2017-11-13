THY 10 ayda 57 milyon yolcu taşıdı

THY, yılın ilk 10 ayının yolcu verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Ekim 2016 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12,7 artışla 6,2 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 13, dış hatlarda yüzde 12,4 oldu. Yolcu doluluk oranı ise Ekim 2017 döneminde 6,3 puanlık artış ile yüzde 81 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış gösterdi.

Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ekim 2016 döneminde 11.1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,4 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 12,7, dış hat uçuşlarda ise yüzde 10 oranında oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ekim 2016 dönemine kıyasla yüzde 7,8 artış gerçekleşti. Taşınan kargo-posta, Ekim 2016 döneminde 86 bin 977 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 21,6 artışla 105 bin 767 tona yükseldi.

Tuncer Cengiz

