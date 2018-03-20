THY Bowling turnuvası şampiyonu Dorona Turizm

Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen, 2018 KKTC Seyahat Acenteleri Arası Bowling Turnuvası’nı ; Yakın Doğu Üniversitesi Turizm İşletmeleri Dorana Turizm KKTC birincisi oldu.

THY’nin King’s Bowling Center’de düzenlediği, KKTC genelinde 15 seyahat acentesinin katılımı ile gerçekleşen turnuvada Dorana Turizm 722 puan elde ederek birinci oldu.

12 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Bowling Turnuvasında, Dorana Turizm KKTC ‘yi temsil etmeye hak kazandı.

Dorana Turizm KKTC’yi temsil edecek

THY’nin iş ortaklığı yaptığı dünyanın çeşitli ülkelerinden katılacak olan acenteler ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan finalde KKTC’yi temsil edecek.

Turnuva hakkında açıklama yapan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, THY’nin düzenlemiş olduğu bu turnuvaya ilk kez katılım sağladıklarını ve İstanbul’da yapılacak olan turnuvada KKTC’yi temsil edecekleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.