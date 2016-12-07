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THY de Türk Lirasına döndü

Türk Hava Yolları, Türkiye çıkışlı umre ücretlerini, bugün itibariyle Türk Lirası olarak uygulanmaya başladı.

THY de Türk Lirasına döndü

07 Aralık 2016 12:35

Türk Hava Yolları (THY), kullanılan seferlere göre vergi dahil Türkiye çıkışlı Umre ücretlerini TL cinsinden uygulanacak. Türk Hava Yolları, Türk Lirası’na çevrilen ücret uygulaması çerçevesinde biletlemeyle ilgili cezaların da TL olarak uygulanması yönünde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

THY’den yapılan açıklamada, "Bayrak taşıyıcı havayolunun halihazırda Amerikan Doları üzerinden uygulanan Türkiye çıkışlı umre ücretleri, bugün itibariyle Türk Lirası olarak uygulanmaya başladı. Türk Hava Yollarının bu yönlü girişimiyle, dönem ve kullanılan seferlere göre vergi dahil Türkiye çıkışlı Umre ücretleri TL cinsinden uygulanacak. Türk Lirasına çevrilen ücret uygulaması çerçevesinde, biletlemeyle ilgili cezai sürecin de değişiklik/iade ve no-show (yolcunun rezervasyonu yaptırmış olduğu halde uçuşa gelmemesi)- TL olarak uygulanabilmesine yönelik gerekli tüm düzenlemeler tamamlandı. Türk Hava Yolları ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir" denildi.

Etiketler: türk hava yolları, Türk lirası


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