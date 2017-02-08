THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı yarın ve 10 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türk derbisine sahne olacak olan 22. haftada Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe’yi ağırlarken, Anadolu Efes, Abdi İpekçi’de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise İspanyol deplasmanında Barcelona Lassa mücadele edecek.

THY Euroleague’in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Şubat Perşembe

19.00 UNICS Kazan - Real Madrid

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano

21.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia

22.15 Panathinaikos Superfoods - Brose Baskets Bamberg

10 Şubat Cuma

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe

22.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank