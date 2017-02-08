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THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 22. hafta UNICS Kazan - Real Madrid karşılaşması ile start alacak.

THY Euroleaguede 22. hafta heyecanı

08 Şubat 2017 10:02

THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı yarın ve 10 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türk derbisine sahne olacak olan 22. haftada Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe’yi ağırlarken, Anadolu Efes, Abdi İpekçi’de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise İspanyol deplasmanında Barcelona Lassa mücadele edecek. 

THY Euroleague’in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Şubat Perşembe

19.00 UNICS Kazan - Real Madrid
20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
21.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia
22.15 Panathinaikos Superfoods - Brose Baskets Bamberg

10 Şubat Cuma

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe
22.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank 

Etiketler: THY Euroleague


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