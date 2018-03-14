THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 16 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Valencia Basket’i ağırlayacak. Anadolu Efes, yarın Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Doğuş ise Cuma günü evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga - Panathinaikos karşılaşacak.
THY Euroleague’de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Kızılyıldız - Valencia Basket
22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Khimki Moskova
22.45 Saski Baskonia - Zalgiris Kaunas
16 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos
Oğuzhan Ort