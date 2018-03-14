THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 16 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Valencia Basket’i ağırlayacak. Anadolu Efes, yarın Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Doğuş ise Cuma günü evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga - Panathinaikos karşılaşacak.

THY Euroleague’de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Kızılyıldız - Valencia Basket

22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Khimki Moskova

22.45 Saski Baskonia - Zalgiris Kaunas

16 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova

23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos

Oğuzhan Ort