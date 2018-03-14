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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Brose Baskets Bamberg ile, Fenerbahçe Doğuş ise evinde CSKA Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleaguede 26. hafta heyecanı

14 Mart 2018 10:11

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 16 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Valencia Basket’i ağırlayacak. Anadolu Efes, yarın Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Doğuş ise Cuma günü evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga - Panathinaikos karşılaşacak.

THY Euroleague’de 26. haftanın programı şöyle: 

Yarın
20.45 Kızılyıldız - Valencia Basket
22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Khimki Moskova
22.45 Saski Baskonia - Zalgiris Kaunas

16 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Euroleague

 

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