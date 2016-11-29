Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Süleymaniye’ye seferini yapan Airbus 321 tipi yolcu uçağı saat 02.50’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. TC-JSU kuyruk tescilli uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek havalimanına geri dönüş için izin istedi.

THY uçağı saat 03.22’de Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken, teknik bakım için hangara çekildi. Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla saat 05.20’de Süleymaniye’ye gönderildi.

Tuncer Cengiz



