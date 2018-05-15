THY’den çalışanlarına ödül

Türk Hava Yolları kurum çalışanlarının uzmanlık alanlarıyla ilgili projelerinin değerlendirildiği Bireysel Öneri Sistemi’nin kazanını belli oldu. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binasında gerçekleştirilen etkinlik ile Bireysel Öneri Sistemi’nin 2017 yılı birincisinin açıklandı. Ayrıca, bu yıl ilk defa verilen +1 Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi önderliğinde düzenlenen +1 Ödülleri, özverili çalışmalarıyla kuruma artı değer katan personelin ilham veren hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Bireysel Öneri Sistemi Ödüllerinin ardından kürsüye çıkan Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, +1 Ödüllerini tanıttığı konuşmasında, “Ortaklığımız 2023 hedeflerine sağlam bir iradeyle yürümeye devam ediyor. Her bir çalışma arkadaşımızın gayretiyle kurumumuza kattığı artı bir değer sayesinde bayrak taşıyıcı havayolumuz daha da yükseklerden uçacaktır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz +1 Ödülleri vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızın ilham veren hikayelerini Türk Hava Yolları ailesi ile paylaşacağız” cümlelerini kullandı. Ekşi, konuşmasının ardından +1 Ödüllerini sahiplerine takdim etti.

+1 Ödülleri kapsamında, 2017’de Berlin Havalimanı’ndaki handling kuruluşlarının grevi esnasında self-handling kararı verip check-in, ramp hizmeti, loading & deloading, körük kullanımı, conveyer kullanımı gibi süreçleri gerçekleştirerek tüm uçuşların iptal olduğu bir ortamda sadece Türk Hava Yolları seferlerinin icra edilebilmesini sağlayan Türk Hava Yolları Berlin istasyonu çalışanları ödüllendirildi.

Bunun yanı sıra, uçuş esnasında annesi ile birlikte seyahat eden 7 aylık bebeğin tam tıkanma yaşaması üzerine kabin memuru Gülnihal Pire'nin ilk yardımda bulunularak yaşama döndürülmesi gibi ilham verici hikayelerin kahramanları, düzenlenen törenle +1 Ödülleri’ni aldı.

Ödül töreninin kapanış konuşmasını yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Milletimizin gururu olan Türk Hava Yolları, ülkemizin en önemli markalarının başında geliyor; ülkemizi dünyada gururla temsil ediyor. 7 gün 24 saat durmaksızın görevinin başında olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte Ortaklığımız kocaman bir aile. 2016 hepimiz için zor bir yıl oldu. Ama, çok şükür ki 2017’yi rekorlarla kapattık. 2018 daha da güzel neticeleri alacağımız bir yıl olacak. Bu başarı öyküsünün kahramanı olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türk Hava Yolları çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde anlatılan ilham verici hikayeler salona duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik, tüm ödül sahiplerinin kürsüye davet edilmesiyle çekilen toplu fotoğrafla sonlandı.

Tuncer Cengiz

