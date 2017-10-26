Diğer
Kategoriler

THY’den görme engelli yolculara özel uygulama

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolculara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Engelli yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi için harekete geçen THY, biniş kartlarını Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırmaya başladı.

THYden görme engelli yolculara özel uygulama

26 Ekim 2017 21:53
THY’den görme engelli yolculara özel uygulama - Tıkla İzle

Görme engelli yolcuların seyahatleri sırasında daha rahat edebilmeleri için çalışma başlatan THY, bu özel yolcuların biniş kartlarını kabartmalı olarak Braille alfabesiyle basmaya başladı. Bugün itibariyle başlatılan uygulamayı, Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yapan Ekşi, görme engellilere yönelik başlatılan yeni uygulamayı, “Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için Boarding kartı Braille alfabesi ile basıyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

Uçuşla ilgili her bilgi kabartmalı olarak basılacak

Bugünden itibaren seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biletlerini temin edebilecek. Bilet üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olarak belirtilecek. Bu şekilde görme engelli yolcular uçuşlarını daha rahat ve sorunsuz geçirme imkanına kavuşacak.

Ferhat Yasak

Etiketler: görme engelli yolcular, THY, türk hava yolları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç