THY’den rekor faaliyet karı

Türk Hava Yolları, yılbaşından itibaren uyguladığı mali disiplin ve dinamik talep yönetimi uygulamaları ile 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon ABD Doları, dokuz aylık döneminde ise 956 milyon ABD Doları Esas Faaliyet Karı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek karına ulaştı.

Yüzde 23 oranında toplam gelir artışı

Başarılı geçen üçüncü çeyrekte hem yolcu hem de kargo gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre güçlü artış gösterdi. Toplam gelirler yüzde 23 oranında artış ile 3,6 milyar ABD Dolarına ulaştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde edilen toplam gelir ise, yüzde 8 oranında artış ile 8.2 milyar ABD Dolarına ulaştı.

Rakamlarda bu dönemde FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) bir önceki yıla göre yüzde 90’a yakın artış göstererek 1 buçuk milyar ABD Doları seviyesine ulaşırken, aynı şekilde yüzde 41’e ulaşan FAVKÖK marjı ile Türk Hava Yolları’nın havacılık sektöründeki en karlı havayolları arasındaki konumunu koruduğu görülüyor.

“Büyüme trendine devam edeceğiz”

Finansal sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “2017 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz karlılık, Ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur. Tüm Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyanın önde gelen beş yıldızlı havayollarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, hizmet kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendine devam edeceğiz. Türkiye’nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, yükselişini sürdürme ve İstanbul’u uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Eylül ayı yüzde 81 buçuk ile dolulukta birinci

Açıklanan finansal verilere göre bu dönem Türk Hava Yolları yüzde 81 buçuk ile son beş yılın en yüksek Eylül ayı doluluk oranına ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde canlanmaya başlayan turizmin, üçüncü çeyrekte daha da güçlenmesi ile birlikte, taşınan yolcu sayısı 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 17 oranında bir artış ile 21,3 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yaşanan bu başarının da katkısıyla Türk Hava Yolları 2017 yılının dokuz aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştı.

Mali disiplinden taviz yok

THY, 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde mali disiplinden taviz vermeyerek operasyonel giderlerini yaklaşık yüzde 6 oranında azalttı. Akaryakıt giderlerinin arttığı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, personel ve ikram giderleri gibi tüm büyük kalemlerde yapılan tasarruflar sayesinde birim giderinde yüzde 4 oranında daha azalma kaydedildi.

‘Yılın En iyi Hava Kargo Taşıyıcısı’ Turkish Cargo 72 noktaya uçuyor

Dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam eden Turkish Cargo, yılbaşında dünya genelinde 55 noktaya ulaşırken, bu sayıyı Eylül sonu itibariyle 72 noktaya çıkardı. Açtığı hatlarla Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş bir koridor oluşturan Turkish Cargo, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 294 bin ton kargo taşıdı. Şirket bu dönemde kargo gelirlerini yüzde 40 seviyelerinde artırarak 343 milyon ABD Dolarına ulaştırdı. Başarılı performansını çok sayıda ödülle taçlandıran Turkish Cargo, son olarak da Asya’da ‘Yılın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı’ seçildi.

Türkiye’nin en değerli marka elçilerinden olan Türk Hava Yolları, bu yıl açılan Samara ve Phuket gibi hatlarla birlikte 120 ülkede, 49’u yurtiçi, 251’i yurtdışı olmak üzere toplam 300 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Dünyanın en genç filoları arasında bulunan Türk Hava Yolları filosu bugün 223’ü dar gövde, 90’ı geniş gövde ve 16’sı kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.

Ferhat Yasak

