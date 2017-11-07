THY’den yasadışı hayvan ticaretine karşı anlamlı imza

Geçtiğimiz Haziran ayında Meksika, Cancun’da düzenlenen 73. IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı (IATA AGM- Annual General Meeting) sırasında, yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörde farkındalık oluşturmak amacıyla ‘United for Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW)’ bildirisi için bir imza töreni hazırlanmış ve ilgili deklarasyon bugüne dek 41 havayolu şirketince onaylanmıştı.

Amaç, farkındalığı arttırarak hayvanları korumak

Uluslararası Hava Meydanları Konseyi (ACI), Afrika Havayolları Birliği (AFRAA), Güney Afrika Havayolları Birliği (AASA) ve Londra Heathrow Havaalanı gibi havacılık kurumlarınca da imzalanan bildiri ile fildişi, gergedan boynuzu, kaplumbağa kabuğu gibi yabani hayvan ürünlerinin illegal ticaretinin önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, sektörün önemli figürlerinin bu misyonu desteklemesi ile de konuyla ilgili farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

“Yaptırımların daha sıkı işleyişine katkıda bulunuyoruz”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, THY Genel Merkezi’nde, IATA Başkanı Alexandre de Juniac ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen imza töreninde söz konusu deklarasyonu THY adına onayladı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Bilal Ekşi, “Bugün attığımız imza ile günümüzün önemli çevresel meselelerinden biri olan yabani hayvan kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda önemli bir sorumluluk örneği sergiliyoruz. Türk Hava Yolları olarak, yabani hayvan ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önüne geçmek adına attığımız bu imza ile ümit ediyoruz konuyla ilgili mevcut bilinç düzeyinin artırılmasına ve söz konusu tacirlere karşı uygulanacak yasal yaptırımların daha sıkı bir işleyiş üzere devam etmesine katkıda bulunuruz” dedi.

“Bu korkunç ticaretin sona erdirilmesine yardımcı olabiliriz”

IATA Başkanı, Alexandre de Juniac ise, “Yasadışı yaban hayatı ticareti ile dünyanın en ikonik ve en özel yaratıklarının yok edilmesi bugün tüm dünya için önemli bir tehdit unsuru. Küresel havacılık endüstrisinin inşa ettiği global bağlantı ağı, ne yazık ki bahse konu tacirlerce bu anlamda istismar edilmekte. Fakat biz, endüstri ortaklarımızla birlikte koordineli hareket ederek ve yetkili makamlara destek sağlayarak, bu korkunç ticaretin sona erdirilmesine yardımcı olabiliriz. Bu bağlamda, Türk Hava Yolları'nın ‘Buckingham Sarayı Deklarasyonu’ ile imzalanan bu mücadeleye katılma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyor ve teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak