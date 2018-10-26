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THY'nin Brüksel seferlerine grev engeli

THY'nin Brüksel seferlerine grev engeli
THY'nin Brüksel seferlerine grev engeli

Brüksel Havalimanı’nda görev yapan yer ve yolcu hizmetleri personelinin greve gitmesi nedeniyle Türk Hava Yolları’nın karşılıklı olarak gerçekleştireceği toplam 9 seferi iptal edildi.

Belçika'nın başkentindeki Bürüksel Havalimanı'nda görev yapan yer ve yolcu hizmetleri personelleri 27 Ekim Cumartesi günü (yarın) greve gitme kararı aldı. Bu durum, havalimanındaki onlarca uçuşun aksamasına neden oldu.

THY'nin seferleri de grevden etkilendi 

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Brüksel'e gerçekleştirmeyi planladığı bazı tarifeli uçuşları da grev engeline takıldı. Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle THY'nin karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı toplam 9 sefer iptal oldu. 

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yolcular iptal edilen seferler hakkında bilgilendirildi. Açıklamada, “Brüksel'de handling (yer ve yolcu hizmetleri) personellerinin grev yapacak olması nedeniyle yarın icrası planlanan; 

TK 1937-38 IST-Brüksel-IST,
TK 1943-44 IST-Brüksel-IST,
TK 1939-40 IST-Brüksel-IST,
TK 1941-42 IST-Brüksel-IST,
TK 1942 Brüksel-IST (28 Ekim sabah seferi) seferleri iptal edilmiştir” denildi. 

Ferhat Yasak 

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