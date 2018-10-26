THY'nin Brüksel seferlerine grev engeli

Belçika'nın başkentindeki Bürüksel Havalimanı'nda görev yapan yer ve yolcu hizmetleri personelleri 27 Ekim Cumartesi günü (yarın) greve gitme kararı aldı. Bu durum, havalimanındaki onlarca uçuşun aksamasına neden oldu.

THY'nin seferleri de grevden etkilendi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Brüksel'e gerçekleştirmeyi planladığı bazı tarifeli uçuşları da grev engeline takıldı. Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle THY'nin karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı toplam 9 sefer iptal oldu.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yolcular iptal edilen seferler hakkında bilgilendirildi. Açıklamada, “Brüksel'de handling (yer ve yolcu hizmetleri) personellerinin grev yapacak olması nedeniyle yarın icrası planlanan;

TK 1937-38 IST-Brüksel-IST,

TK 1943-44 IST-Brüksel-IST,

TK 1939-40 IST-Brüksel-IST,

TK 1941-42 IST-Brüksel-IST,

TK 1942 Brüksel-IST (28 Ekim sabah seferi) seferleri iptal edilmiştir” denildi.

Ferhat Yasak