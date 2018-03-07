THY’nin İtalya uçuşlarına grev engeli

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İtalya’da yarın Hava Trafik Hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Yolcularımız, 8 Mart 2018 tarihinde, 12.00 -16.00 (UTC) saat aralığında, Hava Trafik Hizmetleri (ATS) personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle, belirtilen saat diliminde Roma, Venedik ve Milano Havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.”
Grev nedeniyle Roma, Venedik ve Milano Havalimanlarına karşılıklı olarak gerçekleştirilecek toplam seferler iptal edildi.
FERHAT YASAK