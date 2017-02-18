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THY’nin Toronto uçağında bomba ihbarı

Türk Hava Yolları’nın(THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağının tuvaletinde İngilizce bomba ihbarının bulunduğu bir not bulundu. Notun bulunması üzerine 292 yolcu uçaktan geri indirildi.

THYnin Toronto uçağında bomba ihbarı

18 Şubat 2017 18:40
THY’nin Toronto uçağında bomba ihbarı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 15.30’da Kanada'nın Toronto şehrine gerçekleştireceği TK17 seferin hemen öncesinde uçak kalkış yapmaya hazırlandığı sırada kabindeki tuvalet duvarında ‘Bomb toToronto ’ yazılı bomba notu bulundu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu güvenlik açısından yolcuları uçaktan indirme kararı aldı.

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Daha sonra Boeing 777 tipi yolcu uçağı güvenlik park alanına çekilerek içerisinde bulunan 292 yolcu indirilerek tekrar terminal binasına alındı. Akabinde uçağa gelen uzmanlar uçakta bomba araması yapıldı. Yapılan aramalarda şuana kadar herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Terminal binasına alınan yolcular da güvenlik prosedürü uygulanırken yolcular uçuş detaylı aramadan geçirildi. yolcular için başka bir uçağın tahsis edilmesi beklenirken gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular gecikmeli olarak Toronto’ya gidecek. 

Ferhat Yasak

Etiketler: bomba ihbarı, THY, Toronto uçağı, uçak


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