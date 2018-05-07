Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Günü kutlandı

‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden konuk öğretim üyeleri de katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sağlık sorunları yaşayan insanlar açısından laboratuvar sonuçlarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu açıdan bakıldığında laboratuvar tetkikleri büyük önem taşıyor. Herkesin gözü sizlerden gelecek sonuçta oluyor. Dolayısıyla hepinizin çok iyi yetişmesi bizim için önemli” dedi. Bir eğitim döneminin 14 haftalık kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “14 hafta gibi kısa bir zaman diliminde sizler sürekli talep eden, öğrenen konumda olmalısınız. Üniversite öğrencilerini birbirinden ayıran şey, onların iyi soru sorabilme yeteneğidir. Bunu yapın, eksik hiçbir şey kalmasın, bu tür etkinlikler önemli fırsatlardır. Eğitim aldığınız okuldan donanımlı birer birey olarak mezun olmanız bizim için önemli” dedi.

“Tıbbi laboratuvar teknikleri hızla gelişiyor”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Bender de bu yıl üniversite olarak ‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’nün 7’ncisini kutladıklarını belirterek “Bu özel günü geleneksel olarak kutlamaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere tıbbi laboratuvar teknikleri yıllar içerisinde önemi giderek artan bir daldır. Son yıllarda tıbbi laboratuvar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, özellikle moleküler biyolojik testlerde ve genetik analizlerde çok daha hızlı ve daha kesin sonuçlar elde edilebiliyor. Fizik muayeneden ziyade laboratuvar tetkikleri biz hekimlere tanı ve tedavide yol gösterici oluyor” diye konuştu.

“Mesleki donanımlar sertifika programlarıyla desteklenmeli”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu da konuşmasında, tıbbi laboratuvar teknikerlerinin diplomalarının yanı sıra mesleki donanımlarını bazı sertifika programları ile de desteklemeleri gerektiğinin altını çizdi. Yazıcıoğlu, sağlık kuruluşlarında görev alan tıbbi laboratuvar teknikerlerinin artık kurumların ayrılmaz birer parçası haline geldiklerini sözlerine ekledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Sağlık İçin Tıbbi Laboratuvar” panelinde ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayliz Velioğlu Öğünç, Kızılay İstanbul Şubesi’nden Dr. Aişe İpek Akyol ve Biruni Laboratuvarları’ndan Neslihan Karakaş, Dr. Filiz Albayrak’ın moderatörlüğünde konuşma gerçekleştirdi. Yapılşan etkinliğin sonunda konuklara öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu.