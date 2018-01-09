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TİKA'dan Kabil Uluslararası Havaalanı’na spor salonu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kabil Havaalanı’na Türkiye adına spor salonu hediye etti.

TİKAdan Kabil Uluslararası Havaalanına spor salonu

09 Ocak 2018 22:09
TİKA'dan Kabil Uluslararası Havaalanı’na spor salonu - Tıkla İzle

TİKA, Kabil Havaalanı’na Türkiye adına spor salonu hediye etti. Salonun açılışına Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı, Kabil Havalimanı Komutanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı, yetkililer ve polis memurları katıldı. Öztürk, yapılan salonun Türkiye-Afganistan dostluğunun bir parçası olduğunu söyledi.
Havalimanı memuru yeni yapılan salonla ilgili, "Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederiz ki bize spor salonu yaparak büyük kolaylık yaptı. Bizim çocuklarımız için ana okul yapılmasına ihtiyacımız var bu konuda da yardımlarını istiyoruz" dedi.

Bir diğer havalimanı polis memuru ise, "Türkiye dost ülkesine teşekkür ederiz. Bu elbette ilk yardımı değildir. Her zaman bizim yanımızda durmuştur" diye konuştu.

 

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