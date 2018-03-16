Diğer
Kategoriler

Timaş yayınları standı yoğun ilgi gördü

Bu yıl ‘Oku’ temasıyla kitapseverlere kapılarını açan 5. Uluslararası Kitap Fuarı başladı. Fuarda yer alan Timaş Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, tercih edilen kitapların tarih, macera ve Türk klasikleri olduğunu belirtti.

Timaş yayınları standı yoğun ilgi gördü

16 Mart 2018 12:04

Bu yıl ‘Oku’ temasıyla kitapseverlere kapılarını açan 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nda Timaş Yayınları standı yoğun ilgi gördü. En çok ilginin gençlerden geldiğini belirten Timaş Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, tercih edilen kitapların tarih, macera ve Türk klasikleri olduğunu belirtti. 

Fuarın 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımı ile gerçekleştiğini söyleyen Okçu, “Kitap fuarlarında okuyucu yazar buluşması sağlanıyor, yapılan etkinlikler kitap satışlarına da olumlu yönde katkı sağlanıyor. Türkiye’de her geçen gün yayınevi sayısı artıyor, kitap çeşitliliği çoğalıyor bunun en güzel tarafı okurlarda bunun karşılığı bulunuyor. Kitap satışlarının her geçen gün artıyor olması memnuniyet verici. Özellikle 12-20 yaş arasında ciddi bir artış var, bunlar ülkemizin geleceği adına memnuniyet verici” dedi.

"Timaş, yerli yazarların yetişmesi için çalışıyor" 

Yayıncılığın sadece ticari amaç için yapılmaması gerektiğini ifade eden Okçu, sözlerini şöyle tamamladı: “Batıdan çok ciddi anlamda telif eser ülkemizde yayınlanıyor. Dilimize çevrilen bazı kitapların okura faydasından ziyade oluşturduğu tahribat var. Çünkü tamamen ticari olarak düşünülmüş ve kâğıdın paraya çevrilmesi maksadıyla yapılan bu çalışmanın adı yayıncılık olmamalı. Buna engel olmak mümkün değil. Fakat kendi değerlerimizi aktarabilecek yerli yazarlarımızın da yetişmesi gerekiyor. Timaş Yayınevi olarak bu husus önceliklerimizin arasındadır”.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç