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Tinerci, otobüsten inmeyince şoförü çileden çıkardı

Mecidiyeköy otobüs durağında özel halk otobüsünün orta bölümünde yere oturarak aşağıya inmemek için direnen tinerci, şoförü çileden çıkardı. Tinerciyi değnekle korkutarak indirmeye çalışan şoförün tinerci ile imtihanı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tinerci, otobüsten inmeyince şoförü çileden çıkardı

04 Ocak 2018 09:20
Tinerci, otobüsten inmeyince şoförü çileden çıkardı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde son durak olarak Mecidiyeköy otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsüne yolcular tamamen indiği sırada bir tinerci bindi. Tinerci otobüsün orta bölümündeki kapının önüne oturarak uzun süre kalkmadı. Otobüsün ortasında oturan tinerciyi fark eden şoför yanına gidip inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre tinerciye dil döken şoför, değnekle korkutup indirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yoldan geçen bir vatandaşın şoföre ne olduğunu sorması üzerine şoför, "Tineri çekmiş yatıyor” dedi. Bir müddet daha oturmaya devam eden tinerci sonrasında ise aşağıya inerek gözden kayboldu. Şoförün tinerciyle imtihanı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Etiketler: tinerci

 

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