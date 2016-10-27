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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

27 Ekim 2016 21:33

Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Dönder idaresindeki 02 LD 095 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta refüje çıkarak, elektrik direğine çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, Mustafa K. idaresindeki 02 EF 474 plakalı TIR’a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Dönder ve yanında bulunan Ahmet Demir yaralanırken, aynı araçta bulunan Abdurrahman Gürcününoğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, Abdurrahman Gürcününoğlu’nun cenazesi ise cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol trafik ekipleri tarafından tekrar açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza, TIR


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