Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.'nin kullandığı 33 BYP 60 plakalı tır ile Abdulkadir E. idaresindeki 31 V 0949 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hürü Ekiz (75) olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye

