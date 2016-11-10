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TIR’a saplanan otomobilden sağ çıktı

Konya’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TIRa saplanan otomobilden sağ çıktı

10 Kasım 2016 07:22
TIR’a saplanan otomobilden sağ çıktı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi ile Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin D. yönetimindeki 16 TD 797 plakalı TIR’la kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada görgü tanıklarının iki otomobille yarış yaptığını iddia ettiği Ahmet Ü. idaresindeki 42 EMN 55 plakalı otomobille kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük kısmı TIR’ın altına giren otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu
Kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarpan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ahmet Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer


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