Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki TIR şoförü Ümit Işık, 42 LF 616 plakalı aracı ile Konya'ya gitmek üzere yola çıktı. Arkadaşlarına rahatsızlandığını ve bir süre dinleneceğini söyleyen Işık, Körfez ilçesinde mola verdi. Aracına dinlenmeye giden Işık’tan uzun süre haber alamayan arkadaşları TIR’ı kontrol etti. Yapılan kontrolde Işık'ın hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında genç TIR şoförünün cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen genç şoförün ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacak.