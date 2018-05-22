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Tırın sileceğine dolanan yılanı polis eliyle aldı

Karabük'te, seyir halinde bulunan bir TIR'ın sileceğine yılanın dolandığını gören sürücü polisten yardım istedi. Sürücünün selektör yapıp durdurduğu polis, soğukkanlılıkla yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı.

Tırın sileceğine dolanan yılanı polis eliyle aldı

22 Mayıs 2018 09:45

Ankara istikametine giden TIR'ın sileceğine 1 metre boyunda bir yılan dolandı. Bir süre yoluna devam ettikten sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik aracını durdurarak yardım istedi. Durdurduğu araçtan inen polis, soğukkanlılıkla yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı. Yılanı eline alarak bir süre oynayan polisin rahatlığı izleyenleri tedirgin etti. Daha sonra bu anları kaydeden sürücü yılanı aracının sileceğinden alan polise teşekkür ederek yoluna devam etti.  

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem
 

 

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