Mamak Belediyesi ve Hayrat Vakfı bünyesinde çalışmalarını yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği ile işbirliğinde hazırlanan yardım tırları, Halepli mazlumlar için yola çıktı. Un, soba, battaniye, kışlık elbise ve ayakkabı ve kuru gıda maddelerinden oluşan yardım tırları soğuk kış günlerinde Suriyeli mazlumlara ulaşacak.

Yardım tırlarını uğurlama törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Yavuz Yekeler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İslam coğrafyasında ciddi şekilde kan aktığını dile getiren Akgül, "'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' diyor Peygamberimiz. Bu millet maddi imkanına bakmadan imkanlarını paylaşan faziletli bir millettir. Sınırımızdaki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan mülteciler için devletimiz çok ciddi şekilde çalışıyor ancak vatandaşlarımız da bu işe sahip çıkıyor" diye konuştu.

Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Yavuz Yekeler ise, "Vakıf olarak geçtiğimiz yıl Suriye’ye Bayırbucak öncelikli 650 yardım tırı gönderdik. Bu yıl da Halep öncelikli yardımlarımız devam ediyor. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Mesut Akgül’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.