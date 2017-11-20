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Tırlar kaza yaptı, muzlar yola saçıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir tır yoldan çıkarken, diğeri ise virajı alamayarak şarampole devrildi.

Tırlar kaza yaptı, muzlar yola saçıldı

20 Kasım 2017 16:07

Nuri Yıldırım yönetimindeki 33 AL 314 plakalı tır, Mersin Limanından yüklediği muzu İran’a götürürken Adilcevaz-Ahlat karayolunun 2. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Yıldırım hafif şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Adilcevaz-Ahlat karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 72 DE 509 plakalı tır, direksiyon hakimiyeti kaybedilince yoldan çıktı.

Meydana gelen kazalarda, her iki tırda da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan tırların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Özcan Beşkardeş
 

Etiketler: muz, TIR

 

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