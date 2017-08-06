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TJ Cline, Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank, Amerikalı basketbolcu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

TJ Cline, Galatasaray Odeabankta

06 Ağustos 2017 15:38

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı uzun oyuncu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi'nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders'a katıldı. Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti. Takımının hücumdaki saha içi liderliğine soyunan TJ Cline, ilk profesyonel kontratını Galatasaray Odeabank ile imzaladı. 


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