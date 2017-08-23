TMO’dan fındık alım fiyatı açıklaması

TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kuruluşumuzca fındık piyasasında istikrarın sağlanması için piyasalarda oluşan fiyatlar düzenli olarak takip edilmekte olup müdahale alımlarına Levant kalite fındıklar için 10,00 TL/kg’dan devam edilmekte ve serbest piyasa da 9,5 TL/kg seviyelerinde işlem görmektedir. Ancak fındık hasadının yeni başladığı bugünlerde bazı ticaret borsalarının web sitelerinde 8,50 TL/kg civarında kabuklu fındık fiyatı ilan edildiği görülmektedir. Halbuki ticaret borsalarında günlük işlem gören miktar ve oluşan fiyatlar piyasaların sağlıklı analizi için önem arz etmektedir” denildi.

Ticaret borsalarının üyelerinin beklentileri doğrultusunda ilan ettikleri oldukları fiyatların tescil olmuş işlemlere ait fiyatlar olmadığının ifade edildiği açıklamada, “Ticaret borsalarının kuruluş ve işleyişi ile ilgili olan 5174 sayılı Kanun ve bu Kanun’a dayanarak hazırlanan yönetmeliklere göre ticaret borsasında tescillenen işlemlerin, işlemin tarafları ve muhteviyatına göre sınıflandırılarak borsaların istatistiki bültenlerine aktarılması gerekmektedir. Fındıkla iştigal eden ticaret borsalarının spot işlem salonu/seans salonu bulunmamaktadır. Ticaret borsalarının üyelerinin beklentileri doğrultusunda ilan etmiş oldukları fiyatlar tescil olmuş işlemlere ait fiyatlar değildir. Borsaların ilan etmiş olduğu resmi geçerliliği olmayan bu fiyatlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının bu fiyatları göz önünde bulundurarak yapmış olduğu açıklamalar; piyasaları olumsuz etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ticaret borsalarının resmi geçerliliği olmayan fiyatlarının spekülasyonlara neden olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Bu durum üreticilerimizde tereddüte neden olmakta ve üreticilerimize zarar verme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple konuyla ilgili tüm kesimlerin daha duyarlı olması gerekmektedir. Ticaret borsalarının tescil edilmeyen ve resmi geçerliliği olmayan fındık fiyatı açıklamaları, spekülasyona neden olmasının yanı sıra TMO’nun mevcut regülasyon görevine de zarar vermektedir. Bu durumun devamı halinde suç duyurusu dahil her türlü hukuki yola başvurulabilecektir. Sorumluluk taşıyan tüm tarafları konumlarına uygun davranış sergilemeye davet ediyoruz.”

Musa Erdoğan

