Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı, 2016 yılı kış dönemini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştireceği panelle sürdürecek.

8 Aralık Perşembe günü yapılacak organizasyonda Fair-Play, değişik sunumlar eşliğinde tüm yönleriyle ve örnekleriyle tanıtılacak. Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kiğılı Giyim ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play’i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.

7-8 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek organizasyonun programı şöyle:

7 Aralık Çarşamba

15.30 İzmir Valisi Erol Ayyıldız ’a ziyaret

16.30 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ziyaret

18.00 Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’ya ziyaret

8 Aralık 2016 Perşembe

11.30 Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cüneyt Hoşcoşkun’a ziyaret

13.00 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı

13.30 Fair-Play Paneli