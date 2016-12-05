Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Üniversiteler Kervanı, 2016 yılı kış dönemini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştireceği panelle sürdürecek.
8 Aralık Perşembe günü yapılacak organizasyonda Fair-Play, değişik sunumlar eşliğinde tüm yönleriyle ve örnekleriyle tanıtılacak. Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kiğılı Giyim ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play’i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.
7-8 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek organizasyonun programı şöyle:
7 Aralık Çarşamba
15.30 İzmir Valisi Erol Ayyıldız ’a ziyaret
16.30 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ziyaret
18.00 Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’ya ziyaret
8 Aralık 2016 Perşembe
11.30 Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cüneyt Hoşcoşkun’a ziyaret
13.00 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı
13.30 Fair-Play Paneli