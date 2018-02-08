TOBB’dan Zeytin Dalı’na tam destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir araya gelen oda ve borsaların harekata ilişkin açıklaması şöyle: Türkiye’de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa camiası olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekatının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. Bu harekatın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız. Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”