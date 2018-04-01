TOFAŞ: 109 - Gaziantep Basketbol: 107

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 23. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol’u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Pierria Henry, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Josh Owens ile buldu. Sammy Mejia, Pierria Henry ve Owens'ın basketleri sonrası 5. dakika 11-11 eşitlikle geçilirken, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 15-14 skorda üstünlüğü sağlayan Bursa temsilcisi, Owens, Raymar Morgan, Pierria Henry ve Tony Crocker'ın elinden bulduğu sayılarla çeyreğin sonunda farkı 10 sayıya çıkardı. Sean Armand'ın kaydettiği son saniye üçlüğüne engel olamayan Orhun Ene’nin öğrencileri ilk periyodu 31-24 önde kapattı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf ise konuk Gaziantep Basketbol oldu. Miller, Murphy ve Freimas'ın basketleriyle 12. dakikada 31-32 öne geçen Kırmızı Siyahlılara; Sammy Mejia ve Barış Ermiş’in sayılarıyla karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, yakaladığı hızlı hücumları Josh Owens, Barış Ermiş ve Raymar Morgan ile iyi değerlendirdi ve 15. dakikada kaptan Mejia'nın üçlüğüyle farkı bu kez 15'e çıkardı: 49-34. Erolcan Çinko’nun üç sayılık basketiyle nefes alan Gaziantep ekibi, Sean Armand, Robert Carter ve Patrick Miller’ın sayılarıyla 8-0’lık seri yakalayarak 18. dakikada farkı 6’ya indirdi. Ancak bu kez son saniye üçlüğü Tony Crocker’dan geldi ve TOFAŞ soyunma odasına 56-50 üstünlükle girdi.

Gaziantep Basketbol, üçüncü periyoda da Freimans’ın üç sayılık basketiyle hızlı bir giriş yaparken, 9-0’lık seri 23. dakikada konuk ekibi 56-59 öne geçirdi. Sammy Mejia’nın serbest atış çiziğinden bulduğu sayılara Raymar Morgan ve Pierria Henry’nin basketleri de eklenince 24. dakikada ev sahibi ekip, skorda bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 62-59. Maçın bu bölümü büyük çekişmeye sahne olurken, Raymar Morgan üst üste kaydettiği üçlüklerle takımının skor üstünlüğünü korumasını sağladı. Rakibin sayılarına Kenny Kadji, Efe Beşok ve Tony Crocker ile karşılık veren TOFAŞ, son çeyreğe 76-77 geride girdi.

Dördüncü periyoda taraftarının da desteğiyle coşkulu bir giriş yapan mavi-yeşilliler, Tony Crocker’ın üst üste kaydettiği iki üçlükle 5 sayılık farkı yakaladı: 82-77. Gaziantep Basketbol, Carter Jr’ın üzerinden sayılar bulmaya devam ederken, Patrick Miller’ın üç sayılık basketi bitime 4.49 kala kırmızı-siyahlıları 84-85 öne geçirdi. Kalan dakikalarda bir TOFAŞ, bir Gaziantep Basketbol öne geçerken, bitime 47 saniye kala Raymar Morgan’ın kaydettiği üçlükle TOFAŞ Basketbol Takımı, 93-90 üstünlüğü sağladı. Ancak son 10 kala Tony Crocker’a tartışmalı bir sportmenlik dışı faul çalındı ve konuk takım, Sean Armand’ın faul atışlarıyla durumu 93-92’ye getirdi. Kaptan Mejia’nın serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla son 5 saniyeye 95-92 önde giren TOFAŞ, Erolcan Çinko’nun son saniye üçlüğüne engel olamayınca maçın normal süresi 95-95 eşitlikle geçildi ve karşılaşma uzatmaya taşındı.

Uzatma bölümünde Raymar Morgan ve Pierria Henry’nin sayılarıyla iyi bir başlangıç yapan Bursa temsilcisi, skoru 99-95’e taşısa da skor bulmaya devam eden Gaziantep Basketbol 99-99 eşitliği sağladı. Sammy Mejia’nın üçlüğüyle rahat bir nefes alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Josh Owens, Raymar Morgan, Pierria Henry ve Yiğit Arslan’ın skor katkısıyla kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başardı ve parkeden 109-107 galip ayrıldı.

Ligdeki 18. galibiyetine imza atan mavi-yeşillilerde ABD’li uzun forvet Raymar Morgan 31 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla double-double yaparak maçın en skorer oyuncu oldu. Pierria Henry, 20 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 2 top çalma istatistikleriyle önemli bir katkı verirken; Bursa temsilcisinde Tony Crocker 17 sayı; kaptan Sammy Mejia 15 sayı; Josh Owens 14 sayı; Barış Ermiş ve Yiğit Arslan 4’er sayı, Efe Beşok ve Kenny Kadji ise maçı 2 sayıyla tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.