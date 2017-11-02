Tokat Kitap Fuarı başladı

Tokat Cumhuriyet Meydanında 101 yazarın kitapseverlerle buluşacağı 85 yayınevi ve 1 milyondan fazla kitabın bulunduğu fuar törenle açıldı. Tokat Belediyesi ve EğitimEvi organizasyonun birlikte düzenlediği Tokat Kitap Günlerinin açılışına protokolün yanı sıra öğrenciler ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ‘Okuyan Kitap Şehri Tokat’ sloganıyla ilki düzenlenen kitap fuarında 17 konferans 11 şiir dinletisi 60 söyleyiş, 82 imza programı olmak üzere 70 etkinlik yapılacağını söyledi.

EğitimEvi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci de açılışta, “Umuyorum ki Tokat Belediyesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu fuar Tokat halkı için hayırlı olur. Tokat halkını 1 milyon kitapla buluşturacağız. Okumaya olan hizmetimizi Türkiye’nin bütün illerinde devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokolün yanı sıra halk, öğrenciler ve yazarlar dualarla kurdele keserek Tokat Kitap Günleri'nin açılışı yaptılar. Fuarda katılımcılar EğitimEvi standına yoğun ilgi gösterdi. Yazar Rasim Özdenören de öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özdenören, “Açılan fuarların genel kanaatin tersine kitap okumaya yoğunlaşmanın göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yapılan açıklamada; 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasın da sürecek olan fuar Tokat Cumhuriyet Meydanında açık kalacak. Bölgenin en kapsamlı kitap fuarı olarak belirtilen organizasyonda şiir etkinlikleri ve söyleşiler kitapseverlerle sunulacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler sevdikleri yazarlarla bir araya gelebilecekler.

