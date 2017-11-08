Tokat kitap fuarını 9 günde 350 bin kişi ziyaret etti

Tokat Belediyesi ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Kent Konseyi ve EğitimEvi organizasyonunda gerçekleşen kitap fuarı 9 günde öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuar kapsamında 115 bin çeşit, toplamda 1 milyon kitap 167 etkinlikle birlikte kitapseverlerle buluştu. Fuarda konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapıldı. Türkiye'nin 85 önde gelen yayınevinin yer aldığı fuar kapsamında Yedi Güzel Adamdan biri Rasim Özdenören, Ataol Behramoğlu, Kahraman Tazeoğlu, Cansu Canan Özgen, Taha Uğurluel, Hanefi Avcı, Vahbi Vakkasoğlu, Abdurrahman Dilipak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu gibi birçok isim Tokatlılarla bir araya geldi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kitap fuarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek,"Gençlerimize, çocuklarımıza ve yine Tokatlılara kitap okumayı, okuma alışkanlığı edinmeyi, onları kitapla buluşturmayı arzu ettik ve onun için böylesine bir çalışmayı ortaya koyduk. Ne kadar okursak o kadar bilgi sahibi oluruz, ne kadar bilgi sahibi olursak ta geleceğimizi daha iyi inşa ederiz. Okumak insanın bilgi dağarcığını genişletir, hayata bakışını değiştirir, daha farklı bir şekilde perspektifini kazandırır" dedi.

Tokat'ta ilk kitap fuarı

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Tokat'ın ilk defa bir kitap fuarı ile buluştuğunu ifade ederek,"Tokat, kadim bir şehir, kültür ve tarih şehri. Bekrauntunda Tokat'ta kitap okunuyor, canlı sohbetler var. Bunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Bu fuar vesilesi ile şehrimize gelen yazarları İl Milli Eğitim Müdürlüğü güzel bir organizasyonla okullarla buluşturdu. Bunun çocuklarımız açısından değerli bir kazanım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eğitimevi Koordinatörü Hakan Nuri Ateş, kitap günleri fuarının 9 günde 350 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Fuara ilçeler ve çevre illerden ziyaretçilerin akın ettiğini ifade eden Ateş, "1 milyon kitap 101 bir yazar ve bunun yanı sıra Türkiye'nin en seçkin 85 yayınevi ile Tokatlılara kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için 9 gün 167 etkinlikle buradaydık. Beklentilerimizin üzerinde bir kitap günleri etkinliği gerçekleşti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tokat Kent Konseyi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tokat kitap okuyan şehir unvanını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kitap fuarını gezen vatandaşlar ile yazarlarda fuarın şehre katkılarını dile getirerek organizasyonda duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nurhan İçmez