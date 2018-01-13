Tokat yeni stat istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, statlarının yenilenmesini istiyor. Eski başkanlardan Bahri Çabuk, son günlerde yoğunlaşan artçı depremlerden sonra ildeki stadın depreme dayanıksızlık belgesi aldığını belirterek, "Stada desteklemeler yapılarak, işler hale getirildi. Ancak olası bir depremin maç esnasına denk gelmesi faciaya neden olur. Gelecek yıl Tokatspor'un 50. kuruluş yıl dönümünün olması nedeniyle ilimiz stadımızın kuruluşunu da simgeleyen 11 bin 969 kişilik kapasiteli stadın yerine yenisinin yapılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ocak günü ilimize geleceğini ve mevcut stattaki durumu görüp yeni stadın yapılması için halkımıza müjdelemesini bekliyoruz" dedi.