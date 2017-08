Tokat’a bölgenin en büyük besi çiftliği kuruldu

Samsun-Amasya-Tokat Bölgesinin en büyük besi çiftliği özelliğine sahip olan Niksar-Kümbetli köyünde 90 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste, et, yoğur ve peynir ürünleri üretilecek.

Merkezi İstanbul'da bulunan Yönetim Kurulu Başkanlığını Hayrettin Taşkıran'ın yaptığı, Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 90 şubesi bulunan bir döner firması Niksar'da bölgenin en büyük çiftliğini kurdu. 2012 yılında Niksar'da üretime başlayan "Niksar Bereket Süt Ürünleri" adıyla kurulan fabrikası bulunan şirketin, 90 Bin dönüm arazi üzerine kurulu besi çiftliği de faaliyete başladı.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, bölgeye ekonomik anlamda büyük katkısı olan firmanın üretim fabrikasını ziyaret ederek işletme sahibi Ahmet Taşkıran’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Taşkıran fabrikada günlük 10 ton süt işlendiğini ve ayran, yoğurt, tereyağı üretimi yapıldığını söyledi.

Kaymakam Kapankaya fabrika incelemesinin ardından beraberinde İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürü Namık Özdüzgün ile birlikte, 90 Bin dönüm alan üzerine kurulu besi çiftliğine geçti.

Burada Kaymakam Kapankaya’ya bilgiler beren işletme sahibi Ahmet Taşkıran besi çiftliğin şu an itibariyle faaliyetine başladığını belirterek; “Tesisimiz toplamda 90 dönüm üzerine kurulu, 45 dönümü hayvan podaklarıyla çevrili 5 bin baş kapasiteli bir durumda. Ama biz hayvan refahı açısından, hayvanın daha rahat daha güzel bir ortamda yetişmesi için 3330 baş koymayı hedefliyoruz. Bir podağımız 50 baş hayvan alıyor, bir sırada toplam 550 hayvan oluyor, bunun gibi toplamda altı sıra var, toplamda 3300 hedefliyoruz. 2017 yılının sonuna kadar ki hedefimiz 550 hayvan yaparak, 2018 yılının sonunda da 3300 baş kapasiteye yani tam kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz. Şu an için Güney Amerika’dan ilk partiden oluşan 113 angus cinsi hayvanımız geldi. Bundan sonra ise Avrupa’dan 180 adet bir siparişimiz var, onlar da en kısa sürede burada olacaklar. Geldiğinde inşallah çiftliğimiz dolmuş olacak” dedi.

Taşkıran hedeflerinin 20 bin baş hayvana ulaşmak olduğunun altını çizerek, “Uygun fiyat durumu oluşursa çiftliğe yerli dana da koymayı planlıyoruz. Bizim besi çiftliğimizde hedefimiz 20 Bin rakamlarına çıkmaktır. Niksar’ı hayvancılık cazibesi haline getirmek istiyoruz, gelişmiş illere baktığımız zaman büyükbaş hayvancılık üst sınırlarda, yapılan çalışmalarda hayvancılıkla gelişmiş il seviyesine çıktığı görülüyor. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör ama hayvancılık olmadan da olmuyor. Çünkü hayvancılık tabanı geliştiren bir sektör. Bizde inşallah Niksar’da 20 Bin baş hayvan seviyesine çıkmak istiyoruz, hayvancılık dendiğinde inşallah Niksar akla gelecek” dedi.

Taşkıran ayrıca, hayvanların yem ihtiyaçları için anız, saman, yonca, silaj gibi ürünlerin tamamını Niksar çiftçisinden aldıklarını ve bundan sonra da almaya devam edeceklerini ifade ederek” Biz Niksar için varız, Tokat için varız” diye konuştu.