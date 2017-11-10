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Tokatlı miniklere Jandarmadan köpekli gösteri

Tokat Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ortaokul öğrencilerine, özel eğitimli iz takip, bomba arama ve erzak tespit köpekleriyle minik bir gösteri sunuldu.

Tokatlı miniklere Jandarmadan köpekli gösteri

10 Kasım 2017 20:20

Tokat Plevne İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 85 öğrenci beraberlerinde 3 gözetmen öğretmenle birlikte Tokat Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tam donanımlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Trafik Timleriyle bir araya gelen öğrencilere iz takip köpekleri, bomba arama köpekleri ve erzak tespit köpekleriyle ufak gösterilerde yapıldı. Jandarma tarafından kullanılan araçların da tanıtıldığı ziyarette öğretmen ve öğrencilere üzerinde Jandarmayı anımsatacak amblemler bulunan küçük hediyeler de verildi. Ziyaretin sonunda Jandarma personeliyle birlikte çikolata yiyerek meyve suyu içen öğrenciler objektiflere asker selamı verdi. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: jandarma, Tokat

 

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