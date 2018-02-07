Tokatspor’da çıkış arayışı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Hatayspor’u evin konuk edecek olan Tokatspor, Gaziosmanpaşa Stadyumunda çift kale hazırlık maçı yaptı. Sporculara fanatik Tokatspor taraftarı engelli genç Yasin Bıçakçı tarafından tatlı ikramı yapıldı. Bordo beyazlı ekibin çalışmalarını kulübün yönetim kurulu üyeleri takip etti. Son 6 haftadır galibiyete hasret kalan takımda Tokatspor Kulübü Başkanı Ahmet Arat’ın istifası sonrasında basın mensuplarına Tokatspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Çevirgen ile Tokatspor Başkan Yardımcısı Ali Çelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili Çelik, Tokatspor yönetimi ve idarecileri olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek, “Biz bu kadar yapabiliyoruz. Varsa daha iyi yapacak olan buyursun gelsin, saygı duyarız. Kongre kararı almaya hazırız. Sezon sonunda bu takımın yaklaşık 2 milyon TL borcu olacak. Kim verecek 2 milyon TL’yi? Şuan 600-700 bin TL civarında bir borç var. Geçmişten gelen 1 milyon 800 bin TL’yi ödedik. Futbolculara peşinatlarını primlerini ödedik, maç başı alacakları kaldı” dedi.

Başkan Yardımcısı Çelik ise Tokatspor yönetimdeki ekibin geçmişte kulüpte yönetimde yer alan kişiler olduğuna dikkat çekerek, “ Sadece bu yıl değil gelecek sezonda ekonomik ve teknik anlamda düşünüyoruz. Tokatsopr’un bir daha bu ekonomik sıkıntıları yaşamaması için görüşmeler yapıyoruz. Takımın geleceğini kurtarmaya bir daha bu türbülansın içerisine girmemesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Nurhan İçmez